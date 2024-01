Fiorentina-Bologna, dove vederla, orario e probabili formazioni dei quarti di finale di Coppa Italia

La settimana dei quarti di finale di Coppa Italia è cominciata con Fiorentina e Bologna che scendono per prime in campo. I rossoblù arrivato alla partita dopo aver eliminato l'Inter dalla competizione, con il 2-1 finale arrivato nei tempi supplementari. Dall'altra parte, invece, la viola ha eliminato una delle poche squadre di Serie B rimaste: il Parma che è stata sconfitta 6-3 ai calci di rigore.

Ora è arrivato il momento per le due squadre di affrontarsi: ecco dove vedere la partita, l'orario e le probabili formazioni.

Probabili formazioni Fiorentina-Bolgona

Per la gara in questione nessuna delle due squadre ha intenzione di risparmiarsi dato che sulla carta hanno le stesse possibilità di passare il turno. Per questo motivo, sia Vincenzo Italiano che Thiago Motta schiereranno la formazione titolare, con pochi cambiamenti rispetto a domenica. Continua il ballottaggio in porta per il Bologna tra Ravaglia e Skorupski, così come quello in attacco per la Fiorentina, con Beltran che potrebbe nuovamente far sedere in panhcina Nzola.

Le probabili formazioni:

FIORENTINA (4-2-3-1) : Christensen; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Arthur, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Brekalo; Beltran. All. Italiano.

: Christensen; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Arthur, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Brekalo; Beltran. All. Italiano. BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Posch, Beukema, Calafiori, Lucumì; Moro, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All. Thiago Motta.

Coppa Italia, dove vederla e a che ora

L'orario della partita è alle 21.00 e per chiunque si sta chiedendo dove vederla sarà possibile farlo su Canale 5. Il canale, infatti, tramsetterà la gara in diretta tv già dia minuti antecedenti al fischio d'inizio, con il collegamento che comincia in anticipo. Se invece si vuole seguire la sfida in streaming lo si può fare grazie a Mediaset Infinity, che trasmetterà l'evento.

Dove si gioca: Stadio Artemio Franchi;

Orario: 21.00;

Diretta tv: Canale 5;

Diretta streaming: Mediaset Infinity;

Le avversarie del prossimo turno

Il tabellone ormai è definitio e si sa quale squadra dovranno affrontare Fiorentina e Bologna nella prossima gara. Dall'altra parte del tabellone ci sono Atalanta e Milan che scendono in campo domani sera dopo il derby della Capitale. Chi vincerà tra rossoblù e la viola, quindi affronterà il vincitore tra Gasperini e Pioli.

I precedenti in Coppa Italia

Fino ad ora sono stati 10 gli incontri tra le due squadre in Coppa Italia, con un totale di 3 vittorie per parte e 4 pareggi. Il primo incontro tra Fiorentina e Bologna nella competizione c'è stato il 13 settembre 1958, con la Viola che ha vinto 4-2 nelle semifinali. Il più recente, invece, è la doppia sfida del 1999, con la Fiorentina che vince all'andata 2-0 e al ritorno pareggia dopo i tempi supplementari 2-2.