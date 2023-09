Roma, Atalanta e Fiorentina: ecco le liste per Europa e Conference League

Il prossimo 21 settembre comincerà ufficialmente il viaggio delle italiane in Europa e Conference 2023/24. È tempo di scelte quindi per gli allenatori, che hanno diramato la lista dei calciatori utilizzabili nella rassegna europea. Tante conferme e alcune sorprese: in Europa League la Roma esclude Azmoun e Kristensen per fare spazio a Lukaku, mentre l'Atalanta non lascia a casa nessuno, inserendo anche l'infortunato El Bilal Touré e puntando sul rilancio di Miranchuk. In Conference invece la Fiorentina tiene fuori dall'elenco Castrovilli, mentre Sabiri e Kokorin sono a un passo dall'addio.

Ecco l'elenco completo.

Roma

Portieri: Rui Patricio, Svilar

Difensori: Smalling, Karsdorp, Ndicka, Llorente, Mancini, Celik, Spinazzola, Kumbulla.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Paredes, Renato Sanches, Aouar.

Attaccanti: Belotti, Dybala, El Shaarawy, Lukaku, Abraham.

Lista Uefa B: Pietro Boer, Riccardo Pagano, Nicola Zalewski , Edoardo Bove.

Atalanta

Portieri: Musso, Carnesecchi, Rossi

Difensori: Toloi, Djimsiti, Palomino, Kolasinac, Hateboer, Bakker, Holm, Zappacosta, Zortea, Scalvini, Ruggeri, Bonfanti

Centrocampisti: De Ketelaere, De Roon, Koopmeiners, Pasalic, Ederson, Adopo, Palestra

Attaccanti: Muriel, Lookman, Miranchuk, Touré, Scamacca

Fiorentina

Portieri: Christensen, Terracciano

Difensori: Dodo, Parisi, Biraghi, Milenkovic, Ranieri, Martinez Quarta, Yerry Mina, Pierozzi

Centrocampisti: Barak, Duncan, Bonaventura, Infantino, Maxime Lopez, Arthur, Mandragora

Attaccanti: Beltran, Nzola, Kouame, Sottil, Brekalo, Gonzalez, Ikone

Lista Uefa B: Amatucci, Comuzzo, Dalle Mura, Kayode, Martinelli, Vannucchi