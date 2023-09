Napoli, Lazio, Inter e Milan: ecco le liste per la prossima Champions League

Il prossimo 19 settembre comincerà ufficialmente la Champions League 2023/24. È tempo di scelte quindi per gli allenatori, che hanno diramato la lista dei calciatori utilizzabili nella rassegna europea. Tante conferme e alcune sorprese: l'Inter esclude Sensi per far posto all'acquisto last minute Klaassen; il Milan rinuncia a Bennacer, ancora ai box per infortunio, oltre ai due argentini Luka Romero e Pellegrino; il Napoli lascia fuori Demme, mentre la Lazio non avrà a disposizione Basic e il terzo portiere Mandas.

Ecco l'elenco completo.

Napoli

Portieri: Meret, Gollini, Contini

Difensori: Di Lorenzo, Juan Jesus, Natan, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Mario Rui, Zanoli

Centrocampisti: Anguissa, Cajuste, Elmas, Gaetano, Lobotka, Russo, Zielinski

Attaccanti: Kvaratskhelia, Lindstrom, Osimhen, Politano, Raspadoi, Simeone, Zerbin

Lazio

Portieri: Provedel, Sepe

Difensori: Casale, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini, Romagnoli

Centrocampisti: Cataldi, Guendouzi, Kamada, Luis Alberto, Rovella, Vecino

Attaccanti: Castellanos , Felipe Anderson, Immobile, Isaksen, Pedro, Zaccagni

Inter

Portieri: Sommer, Audero, Di Gregorio

Difensori: Dumfries, De Vrij, Acerbi, Pavard, Carlos Augusto, Dimarco, Bisseck, Darmian, Bastoni, Pavard

Centrocampisti: Cuadrado, Klaasen, Frattesi, Calhanoglu, Asllani, Mkhitaryan, Barella

Attaccanti: Arnautovic, Thuram, Sanchez, Lautaro Martinez

Milan

Portieri: Maignan, Sportiello, Mirante

Difensori: Kalulu, Calabria, Thiaw, Tomori, Kjaer, Caldara, Hernandez, Florenzi

Centrocampisti: Reijnders, Krunic, Loftus-Cheek, Musah, Adli, Pobega

Attaccanti: Leao, Chukwueze, Okafor, Pulisic, Giroud, Jovic