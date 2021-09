Djokovic batte Zverev: in finale agli Us Open sfiderà Medvedev per l'impresa del Grande Slam

Cercherà di centrare l'impresa che non è riuscita neanche a due mostri sacri come Roger Federer e Rafa Nadal: Novak Djokovic domani nella finale degli Us Open (stanotte ha battuto Zverev) va a caccia del quarto titolo del Grande Slam dopo aver vinto anche Australian Open, Roland Garros e Wimbledon. Per farlo dovrà avere la meglio su Daniil Medvedev: una vittoria gli consentirebbe anche di scavalcare lo spagnolo e lo svizzero per numero totale di titoli conquistati nei tornei maggiori.

53 COLPI!



Mettetevi comodi e date un'occhiata qua. Scambio paz-ze-sco tra Zverev e Djokovic💥💥💥#USOpen | #EurosportTENNIS pic.twitter.com/h9I0gttIDe — Eurosport IT (@Eurosport_IT) September 11, 2021

Un'impresa che manca da 52 anni

Vincendo gli Us Open entrerebbe nella storia del tennis più di quanto non abbia ancora fatto: il numero 1 al mondo a Flushing Meadows ha dovuto faticare sul cemento per battere Zverev, n.4 dell'Atp: 4-6 6-2 6-4 4-6 6-2 il punteggio finale. E in caso di vittoria? Sarebbe il primo tennista in più di mezzo secolo a vincere tutti e quattro i titoli del Grande Slam nello stesso anno: «Affronterò il match - ha detto a fine gara - come se fosse l’ultimo della mia carriera». L'ultimo a riuscirci fu Rod Laver 52 anni fa, nel 1969.