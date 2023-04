Roma-Feyenoord, diretta dalle 21: probabili formazioni e dove vederla. Ci sarà Dybala?

Roma Feyenoord. Serve il ribaltone alla Roma per la semifinale di Europa League. Dopo l'1-0 di Rotterdam in favore della squadra di Slot la truppa guidata da Mourinho cerca l'impresa. Che aprirebbe scenari importanti, da notti incredibili, come quella di stasera all'Olimpico che, come al solito, sarà sold-out. In campionato i giallorossi hanno rimesso le cose a posto vincendo prima contro il Torino e poi con l'Udinese, ma per rendere il finale di stagione davvero entusiasmante serve la serata magica. Mou si affida a Dybala, recuperato per l'occasione, e dovrebbe anche mandare in campo Belotti dal primo minuto. Per il resto le scelte sembrano essere fatte con l'unico ballottaggio, appunto, sulla prima linea.

Roma-Feyenoord, probabili formazioni

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Zalewski, Wijnaldum, Cristante, Lo. Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Belotti. Allenatore: Mourinho.

FEYENOORD (4-3-3): Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Kokcu, Szymanski, Wieffer; Jahanbakhsh, Gimenez, Idrissi.

ARBITRO: Taylor (Inghilterra)

Dove vedere Roma-Feyenoord in diretta tv e in streaming

Roma-Feyenoord sarà visibile su Dazn e Sky. Per vedere la sfida in tv, dunque, sarà necessario aprire l'app di DAZN su una smart TV compatibile o utilizzare dispositivi mobili se la tv non fosse di ultima generazione. Basterà collegare la propria smart tv all'app della piattaforma, oppure utilizzare console di gioco come Playstation e Xbox. In ogni caso il match sarà anche trasmesso in diretta tv in chiaro su TV8.