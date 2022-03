Diretta Liverpool-Inter, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

L'Inter cerca una storica impresa in Inghilterra: per accedere ai quarti di finale di Champions League serve infatti ribaltare il 2-0 rimediato a San Siro contro il Liverpool e farlo ad Anfield Road equivale a una vera e propria missione impossibile. Nei pensieri di Simone Inzaghi si fa strada l'idea di Sanchez titolare al fianco di Lautaro Martinez, con Dzeko preziosa pedina da inserire a partita in corso. Dubbi in attacco anche per il tecnico dei reds Jurgen Klopp, con uno tra Diaz e Jota che prenderà il posto di Firmino, non al meglio, per completare il tridente con Salah e Mané.

Segui la diretta di Liverpool-Inter

Liverpool-Inter, le probabili formazioni

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Keita; Salah, Diogo Jota; Luis Diaz. All: Klopp

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sanchez, Lautaro Martinez. All: Inzaghi

Dove vederla in tv e streaming

Liverpool-Inter, in programma alle 21 allo Stadio Anfield di Liverpool, sarà trasmessa in diretta su su Canale 5, Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Sarà possibile seguirla anche in streaming su Now, Mediaset Infinity e sulla piattaforma Sky Go. La diretta testuale del match sarà infine disponibile sul sito del Messaggero.