Diretta Inter-Liverpool alle 21, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

L'Italia è subito protagonista negli ottavi di Champions League: l'Inter ospita allo Stadio Meazza in San Siro gli inglesi del Liverpool. I nerazzurri hanno chiuso il proprio girone alle spalle del Real Madrid, a quota 10 punti, e ora cercano l'impresa e l'accesso ai quarti di finale; percorso netto invece quello dei Reds, che con 6 successi in altrettante gare hanno dominato il gruppo B del Milan. Inzaghi con il dubbio Lautaro o Sanchez per affiancare Dzeko in attacco, Klopp si affida al solito tridente.

Segui la diretta di Inter-Liverpool

Inter-Liverpool, le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko. All.: Inzaghi

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Keita; Salah, Diogo Jota, Mané. All.: Klopp

Dove vederla in tv e diretta streaming

Inter-Liverpool di Champions League in programma mercoledì 16 febbraio alle ore 21.00 allo Stadio Meazza in San Siro, sarà trasmessa in diretta ed esclusiva su Prime Video attraverso l'applicazione di Amazon Prime Video, disponibile per smart tv e per tutti i dispositivi mobili. La diretta testuale della partita sarà disponibile sul sito de IlMessaggero.it.