Diretta Atletico Madrid-Milan dalle 21: probabili formazioni e dove vederla

Il Milan di Stefano Pioli si presenta al Wanda Metropolitano con la consapevolezza di essere praticamente fuori dalla Champions League. Un solo punto in classifica in quattro giornate per i rossoneri, che difficilmente riusciranno a strappare anche una qualificazione per la seconda fase dell'Europa League. Ma c'è sicuramente da onorare la competizione contro i campioni di Spagna di Simeone, che hanno bisogno di una vittoria per cercare di superare il Porto, impegnato contro un Liverpool già qualificato e sicuro anche del primo posto nel raggruppamento. All'andata è finita tra le polemiche per delle decisioni arbitrali assurde che hanno indirizzato il match. Stasera i tifosi rossoneri sperano sicuramente in un esito diverso. Si parte alle 21.

SEGUI LA DIRETTA DI ATLETICO MADRID-MILAN

Atletico Madrid-Milan, le probabili formazioni

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Savic, Hermoso, Giménez; M. Llorente, De Paul, Koke, Lemar, Carrasco; Griezmann, Suarez. All.: Simeone.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Krunic; Giroud. All.: Pioli

Dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Atletico Madrid-Milan, in porgramma questa sera al Wanda Metropolitano, verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da Amazon Prime Video. La gara sarà quindi visibili sulle moderne smart tv compatibili con l’app di Prime Video, o in alternativa su tutti i televisori collegabili ad una console PS3, PS4, Xbox One, o ancora dispositivi come Google Chromecast, Roku, Apple Tv e Amazon Firestick.