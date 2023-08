De Laurentiis bestemmia allo stadio di Frosinone: papà e figlio avevano chiesto una foto, il video è virale

Sarà il nervosismo per la decisione di Luciano Spalletti, comunque l'atteggiamento di Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, non è stata molto delicata. Domenica scorsa la sua squadra ha debuttato (con una vittoria) in campionato a Frosinone, ed è propio allo stadio "Stirpe" della città laziale che De Laurentiis è sbottato con una bestemmia davanti ai tifosi, tra cui un bambino.

Solo per una foto

Non proprio un buon esempio.

A scatenarla, si presume l'insistenza di alcuni tifosi che avrebbero chiesto un selfie con un calciatore, forse Cheddira, acquistato dal Napoli e poi dato in prestito alla squadra di Eusebio Di Francesco; De Laurentiis, infastidito, prima avrebbe alzato la voce dicendo "non è qui per fare le fotografie" fino ad arrivare alla bestemmia conclusiva davanti al padre ed al bambino che aveva chiesto una foto. La scena è stata ripresa con un cellulare e postata sui social, dove il video è diventato virale, oltre a scatenare le critiche verso il proprietario del club campione d'Italia.