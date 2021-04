Serie A, emergenza Torino: calciatore positivo al Covid. «È già in isolamento»

Nel Torino c'è un nuovo giocatore positivo al Covid: lo ha comunicato questa mattina il club granata, senza tuttavia specificare il nome del calciatore contagiato. «Il Torino Football Club - si legge in una nota pubblicata sul sito della squadra - comunica che, nel corso dei costanti esami previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid-19 di un calciatore della prima squadra. Il tesserato, in accordo con le Autorità sanitarie, è già stato posto in isolamento fiduciario sotto la supervisione dello staff medico granata. Il Torino Fc continuerà a seguire l’iter previsto dai protocolli vigenti. Ciò consentirà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività», così il club granata in un comunicato.

