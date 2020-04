Se il campionato finisse oggi cosa succederebbe? Di sicuro scenderebbero in campo gli avvocati. E tanti. L’estate si trasformerebbe in una serie tv: Ricorsi. Detto questo la Figc, per non farsi trovare impreparata, aveva già cominciato a studiare la situazione anche alla luce della scadenza del 25 maggio imposta dalla Uefa. A nyon preme conoscere le squadre che parteciperanno alle prossime champions ed Europa League. Il problema più grande per la serie A è proprio a livello economico e legale. Se la decisione sarà governativa, se lo augurano tutti gli attori del calcio, tutti i contenziosi, a cominciare da quelli sul pagamento dei diritti tv, sul taglio degli stipendi e sui contratti in scadenza, sarebbero evitati. Almeno in teoria. i



ECCO LA CLASSIFICA

Quasi sicuramente, come successo per l’Olanda, lo scudetto non veràà assegnato. D’altronde la stessa Juve ha detto più volte di non volerlo. L’Uefa lascia un margine di discrezionalità ai singoli Paesi di scegliere pur imponendo criteri di “trasparenza, sportività ed equità”. Niente coefficente Uefa o sorteggi vari. Non deve esserci discriminazione. Ma c’è anche il punto E che lascia qualche quesito in più. Si parla di “percezione pubblica di iniquità”. Cioè vengono tirati in ballo i tifosi. E se in una città ci fosse la rivoluzione che succederebbe?



LA CHAMPIONS

I 4 posti per la Champions, sono già assegnati e quelli resterebbero. Il merito sportivo (molti si chiedono se possa bastare solo la classifica) premia Juventus, Lazio, Inter e Atalanta, che è quarta con 3 punti in più della Roma e ha giocato una partita in meno. In Europa League vanno la Roma, quinta, e al Napoli, sesto.



IL CASO MILAN E VERONA

Un dubbio più grande riguarda la settima posizione contesa tra il Milan e il Verona. I gialloblù hanno una partita in meno e shanno un punto in meno dei rossoneri e alla possibilità di giocare la prossima Europa League. Se si dovesse guardare la media punti avrebbe la meglio il Verona. Se invece vale solo la classifica avrebbe la meglio il Milan. Parola agli avvocati

© RIPRODUZIONE RISERVATA