Coronavirus, comitato medico della Fifa: «Non si giochi fino a settembre»

«Non si giochi fino a settembre»: la doccia fredda sul mondo del calcio arriva da Michel D'Hooghe, medico belga e presidente del Comitato medico della Fifa.

«Sono scettico - ha detto il medico, come riportato dal Daily Telegraph - Non si dovrà tornare a giocare prima della fine di agosto o dell'inizio di settembre. Il calcio improvvisamente non è la cosa più importante della vita. Sarei contento di poter riprendere le prossime stagioni senza ulteriori problemi e sarei altresì felice di veder ripartire i campionati. Bisogna evitare il ritorno del virus, che non è impossibile. Dobbiamo essere prudenti, è una questione di vita o di morte».

Ultimo aggiornamento: 20:33

