Coronavirus, Fiorentina: dopo Vlahovic positivi anche Cutrone e Pezzella

Dopo Vlahovic, la Fiorentina pochi minuti fa ha annunciato la positività al Coronavirus di Cutrone, Pezzella e del fisioterapista Dainelli. Si allarga quindi il contagio in Serie A. Dopo Rugani, il primo contagiato ufficialmente, e i 5 giocatori della Sampdoria, il numero adesso dei calciatori positivi al tampone sono nove. Un numero che inizia a salire ed è significativo. Forse la massima serie si è fermata in tempo, anche se nell'ultimo weekend tutte le squadre che adesso hanno annunciato di avere giocatori positivi, sono scese in campo per i recuperi. Si aspettano altre notizie. Purtroppo. Ma si sapeva.

Ultimo aggiornamento: 11:19

