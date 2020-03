Pelè: «Cristiano Ronaldo meglio di Messi, ma io meglio di loro due»

Tra CR7 e Messi «c'è molto equilibrio ma mi sembra che oggi Cristiano Ronaldo sia il più stabile, continuo, e da almeno 10 anni è su quel livelli. Non è tanto talentuoso quanto Neymar sul piano tecnico, ma è più abile in tutte le altre qualità che fanno un grande giocatore». 'O Rey' Pelè torna così sulla disputa tra chi sia il miglior giocatore del momento tra i campionissimi di Juventus e Barcellona che in due hanno vinto 11 palloni d'oro e segnato la bellezza di 1500 reti. «Penso che il portoghese sia il migliore perché è più coerente, ma non si può dimenticare Messi, ovviamente. Però il numero 10 del Barcellona non è un attaccante -prosegue il fuoriclasse brasiliano ai microfoni di 'Pilhadò-. Cristiano più forte di me? Bisogna dire la verità: mio papà e mia mamma hanno chiuso la fabbrica, di Pelé non ce ne saranno più». E stilando un elenco dei più grandi campioni di sempre, Pelé conclude. «Non possiamo dimenticare Zico, Ronaldinho e Ronaldo. E in Europa, Franz Beckenbauer e Johan Cruyff. Ora, non è colpa mia, ma penso che Pelé sia stato migliore di tutti loro». Pelé ha omesso di pronunciare il nome di Diego Armando Maradona segno che la rivalità tra i due è ancora viva. Ultimo aggiornamento: 14:34

