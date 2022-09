Paredes si è già preso la Juve: «Allegri mi ha chiesto di giocare in verticale, sono maturato molto dalla Roma»

L’hombre vertical di Max Allegri è Leandro Paredes, arrivato a fine del mercato in prestito dal Psg con un obiettivo ben preciso. «Allegri me l’ha chiesto espressamente, vuole che giochi il più possibile in verticale, qualcosa che ho sempre cercato di fare. Ho scelto la Juve perché ho sempre voluto venire qui, ci sono state diverse possibilità negli ultimi anni e quest’estate è arrivata l’opportunità. Volevo tornare in Serie A e giocare con la maglia bianconera». Nella scelta è stato decisivo il parere di Marchisio, così come il rapporto consolidato con Di Maria: «Marchisio è uno dei tanti che mi ha scritto prima di venire. Voleva che giocassi in questa squadra, ho avuto un bel rapporto con lui quell’anno allo Zenit, lo ringrazio per le sue parole. Di Maria? Gli ho già detto due volte che deve rimanere un altro anno con noi, spero di convincerlo e di farlo rimanere. Dal momento in cui ho saputo che sarebbe andato alla Juve abbiamo iniziato a parlare della possibilità di venire qui e abbiamo fatto di tutto per venire». Un ritorno in Italia dopo l’ultima esperienza alla Roma: «Le impressioni sono buone. Sono arrivato in una grande squadra, con giocatori forti e un allenatore di livello. Cercherò di dare sempre il 100%, e proveremo a fare meglio di quello che stiamo facendo. Rispetto alla Roma sono cresciuto tantissimo, sono maturato come giocatore e come uomo».