Milan, Pioli lancia Origi contro la Sampdoria: «Può essere il suo momento»

Riparte da Marassi il campionato del Milan, dopo la vittoria nel derby contro l'Inter (3-2, 3 settembre) e il pari di Champions in Austria con il Salisburgo (1-1, 6 settembre). La squadra di Stefano Pioli sfiderà la Sampdoria dell'ex Marco Giampaolo: «Lì non sono mai partite facili. La Samp arriva da due pareggi casalinghi contro Juve e Lazio. Troveremo un avversario solido», ha detto l'allenatore rossonero. Che dovrebbe lanciare Origi titolare: «Può essere il suo momento. Ha giocato, ha messo minuti nelle gambe. Ha bisogno di giocare. Dest? L'ho trovato più attento in fase difensiva di quello che pensavo. A Salisburgo è stato molto attento. Deve fare di più con la palla, con la qualità che ha può fare tanto in avanti. De Ketelaere? Charles sta facendo tutto quello che gli sto chiedendo, si sta inserendo sempre di più e sempre meglio, sono contento delle sue prestazioni. Poi deve avere il tempo necessario per conoscere, ma io vedo un giocatore sereno».

Rebic non sarà ancora a disposizione. Il croato è un out per un dolore alla schiena: «Non mi piacciono certe illazioni sulla sua condizione. Ha mal di schiena, purtroppo non gli è ancora passato il dolore e quindi non può allenarsi in gruppo. Se Adli avrà più spazio? Toccherà a lui dimostrare. Mi aspetto tanto anche da lui». In questo inizio stagione il Milan è passato diverse volte in svantaggio: «Come approccio abbiamo solo sbagliato con l'Udinese, ma è chiaro che è un dato che vogliamo invertire. Poi comunque si conferma la grande consapevolezza della squadra che, nonostante lo svantaggio, continua a crederci per cambiare la partita».