La Champions League sbarca su Tim Vision

L’offerta calcistica di TimVision si arricchisce con la Champions League. L’accordo tra Tim e Mediaset - annunciato oggi - oltre alla Serie A e tutti gli eventi trasmessi da Dazn (tramite la partnership già nota) garantirà anche la Champions League, che sbarcherà sulla piattaforma TimVision grazie all'app di Infinity.

Una proposta a cui inoltre si aggiungono i contenuti di Discovery (compresi i canali Eurosport), i contenuti di TimVision e le partership già in essere con Disney e Netflix. Nei prossimi giorni Tim comunicherà l'offerta economica, che dovrebbe partire da 19,99 euro (in linea con la proposta di Dazn) per raggiungere poco più di 40 euro mensili, con la possibilità per gli abbonati di sfruttare anche il nuovo TimVision box, per la massima stabilità del segnale. Tim intanto ha già investito circa 70 milioni per aggiornare la rete con la tecnologia multicast per rendere pronta la propria piattaforma ad offrire i nuovi servizi.