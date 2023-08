Il campionato saudita sbarca in Italia: La7 trasmetterà la miglior partita del weekend

Cristiano Ronaldo, Milinkovic-Savic, Benzema, Mané, Firmino, Ibanez e non solo.

La Saudi Pro League, il massimo campionato dell'Arabia Saudita, prenderà il via il prossimo weekend con la prima partita in programma il 10 agosto. Grazie a una campagna acquisti faraonica, condotta dal Pif in prima persona, l'Arabia è riuscita a ritagliarsi il proprio spazio d'interesse nel panorama calcistico, e anch in Italia la curiosità per vedere giocare le ex stelle europee in Medio Oriente è aumentata.

Calciomercato ultime notizie oggi: Juventus, nuovi contatti con il Chelsea per lo scambio Lukaku-Vlahovic. Roma, il Rennes su Matic. Sommer firma con l'Inter. Napoli, ufficiale Natan

Dove vedere la Saudi Pro League

Già lo scorso gennaio Sportitalia aveva anticipato i tempi acquistando i diritti di tutte le partite dell'Al Nassr, la squadra che aveva appena accolto Cristiano Ronaldo e di un'altra partita a rotazione nel weekend. A loro si è aggiunta anche La7, che si è aggiudicata per i prossimi due anni la miglior partita del fine settimana saudita. Un accordo che permetterà di vedere in chiaro ogni weekend le giocate di Cr7, di Milinkovic-Savic e di Benzema.