Il Napoli ha fretta di chiudere le ultime operazioni di mercato, in entrata si continua a lavorare per Navas (l’alternativa rimane Kepa) mentre in uscita Fabian Ruiz è sempre più vicino al Psg, poi la rosa a disposizione di Spalletti sarà completa. Così come l’Inter, in attesa ancora di almeno un difensore centrale e tutti gli indizi portano ad Acerbi. C’è l’accordo Inter - Lazio, manca l’intesa tra il difensore e la società biancoceleste per le ultime mensilità, i nerazzurri parallelamente continuano a tenere d’occhio Akanji e Chalobah. Si muove anche il Milan che non ha tempo da perdere e ha messo nel mirino Onana (Bordeaux) e Vranckx (Wolfsburg).

Per la difesa Tanganga ha superato Diallo, richiesto in prestito con diritto di riscatto dal Tottenham. La Juve non ha gradito il gioco al rialzo di Depay e una richiesta di circa 7 milioni d’ingaggio, negli ultimi giorni ha riaperto le piste Milik e Arnautovic, due giocatori ideali per il ruolo di vice Vlahovic, con stipendi in linea con le esigenze societarie. Allegri aspetta anche Paredes, bloccato dai mancati trasferimenti di Rabiot e Arthur, per fargli spazio i bianconeri stanno valutando la cessione di Zakaria: qualche sondaggio ma ancora nessun affondo concreto. Lecce scatenato, oggi le visite mediche per Pongracic, in arrivo anche Umtiti e valutazioni su Pezzella, mentre Frabotta farà ritorno a Torino. Il Monza tornerà sul mercato a caccia di un difensore, dopo il brutto infortunio alla caviglia di Ranocchia, costretto a lungo stop. E sono ore di riflessioni anche per l’Atalanta, che dovrà fare a meno di Djimsiti per qualche mese, per la frattura composta del perone.