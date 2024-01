Calciomercato live, news oggi: la Lazio pensa a Jack Clarke, la Roma attende Angelino. Il Milan ci prova per Demiral

Calciomercato live, le notizie di oggi, lunedì 29 gennaio 2024. La Roma ha avuto l'ok del Galatasaray per Angelino e attende il suo arrivo nella Capitale. La Lazio ci prova per Jack Clarke del Sunderland, il Milan sta facendo un sondaggio per riportare Demiral in Italia.

Lazio, sondaggio per Jack Clarke

La Lazio sta sondando il terreno per Jack Clarke, attaccante classe 2000 del Sunderland.

Lo conferma il Sun, ma il club inglese al momento non è aperto alla cessione.

Roma, c'è l'ok del Galatasaray per Angelino

La Roma ha avuto l'ok di Angelino e aspetta l'arrivo del terzino spagnolo nella Capitale. Restano da limare gli ultimi dettagli, poi il giocatore arriverà in Italia per le visite mediche.

Milan, interesse per Demiral

Il Milan sta facendo un tentativo per Merih Demiral, attualmente in Arabia Saudita. I rossoneri vorrebbero provare a prenderlo in prestito fino a giugno.

Torino, in arrivo Lovato

Il difensore Lovato è conteso tra Torino e Udinese ma i granata sembrano poter avere la meglio. Le prossime ore saranno decisive.