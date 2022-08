Calciomercato, Juventus su Depay dopo aver chiuso Kostic. Rabiot verso lo United, Raspadori vicino al Napoli

La Juve affonda il colpo per Kostic, atteso a Torino in serata. L’esterno serbo non ha preso parte alla trasferta di Helsinki con l’Eintracht ed è pronto a mettersi a disposizione di Allegri già dal debutto in campionato contro il Sassuolo. Accordo raggiunto a 15 milioni più bonus, triennale a 3 milioni circa a stagione per Kostic, miglior crossatore della passata Bundesliga. Un’ottima notizia per Allegri che peró rischia di perdere Rabiot: il Manchester United è in pressing e ha presentato un’offerta accettata dalla Juve per 15/18 milioni, contatti positivi tra la dirigenza dei Red Devils e la mamma agente del francese Veronique, si tratta sull’ingaggio. Intanto la Juve ha messo nuovamente nel mirino Depay, che il Barcellona potrebbe liberare a zero. Il giocatore (che non troverebbe spazio con Xavi) è disponibile al trasferimento, e dopo il “no” dell’Atletico per Morata è diventato una priorità per la Juve che a centrocampo valuta Frattesi e puó chiudere per Paredes, mentre l’uscita di Arthur si è complicata.

Buone notizie dal campo per Pioli, con Ibra tornato a Milanello e primo allenamento in gruppo per Origi. Sul mercato a centrocampo spunta Ugochukwu del Rennes, oltre a Onyedika del Midtjylland, Onana del Bordeaux, Tameze del Verona e Pape Matar Sarr del Tottenham. Il Psg non sembra intenzionato a nuovo rilanci per Skriniar, mentre tra Sassuolo e Napoli ballano solo più 5 milioni per Raspadori: De Laurentiis è vicinissimo ai 40 chiesto dai neroverdi. Il Monza continua a mettere a segno colpi di livello, accordo con il Napoli per Petagna (14 milioni, al Napoli Simeone) e pressing per Rovella e Acerbi. Milenkovic è a un passo dal rinnovo, il Toro aspetta Vlasic, il Sassuolo è pronto a chiudere per Pinamonti. Ufficiale Baselli al Como, visite mediche per Sirigu a Napoli.