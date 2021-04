Serie A, Bonucci è guarito dal Covid: sarà a disposizione per il match contro l'Atalanta

Buone notizie per Pirlo verso l’Atalanta. Dopo Demiral anche Bonucci torna negativo e a disposizione per la prossima gara di campionato. “Leonardo Bonucci ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo - si legge nel comunicato della Juventus -. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento si unirà alla squadra domani pomeriggio presso il Training Center”. L’unico positivo in squadra al momento rimane Federico Bernardeschi.

