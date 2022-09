Max Allegri, la prima volta di Estrosa. La sua puledra vince all'esordio a Capannelle

Quando l’ippica si mescola con il grande calcio succede che nel giorno di apertura della Champions League 2022-23, anche l’Ippodromo Capannelle celebra l’evento.



A vincere la prima corsa del pomeriggio presso l’ippodromo romano infatti è stata una cavalla di proprietà dell'allenatore della Juventus Max Allegri, puledra di 2 anni di nome Estrosa, capace di risolvere in bellissimo stile una prova per esordienti dimostrandosi un eccellente prospetto.

Il fantino Di Tocco, che ha condotto Estrosa alla vittoria del Premio Chiese Trofeo ITM Irish Thorougbred Marketing, vestiva la giubba color amaranto ovviamente in ossequio a Livorno, patria del coach italiano.

Allegri, impegnato a Parigi per la partita di Champions League della sua Juventus contro il PSG, ha seguito la vittoria in diretta streaming e si è detto entusiasta dell’affermazione attraverso le parole di due suoi rappresentanti presenti sul campo.



Celebre il suo "corto muso", usato spesso in conferenza stampa prima o dopo le partite, per paragonare una vittoria di misura su un campo di calcio, rispetto ad una delle terminologie più usate nell'ippica per sottolineare una vittoria per pochi centimetri. Estrosa ha fatto di più, vincendo di quasi 3 lunghezze. Praticamente come un 3 a 0 fuori casa. Niente male. Chissà che non possa essere di buon auspicio in vista della partita al Parco dei Principi di questa sera.

Nel pomeriggio di Capannelle presente anche l’ex bomber della Lazio Bruno Giordano, venuto a seguire le gesta di un'altra cavalla, quella di proprietà del suo grande amico Antonio Di Carlo, grande appassionato, giunta terza nella stessa corsa.

