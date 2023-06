Allegri, addio alla Juventus? La bomba di mercato: «Non sarà più l'allenatore bianconero»

Il futuro di Max Allegri potrebbe essere lontano dalla Juventus. Le voci di un suo addio si rincorrono da tempo: dalle frizioni con qualche giocatore per la stagione appena conclusa, alle sirene di mercato che arrivano dall'Arabia.

Ma il momento del saluto ufficiale di Allegri alla Vecchia Signora potrebbe essere più vicino di quanto si potesse immaginare.

La bomba di mercato giunge, a sopresa, da Maurizio Pistocchi che sul suo profilo Twitter ha sganciato un vero e proprio ordigno sulla Serie A che potrebbe presto trovarsi a vivere un valzer di panchine, facendo entrare nel vivo un calciomercato che fatica a ingranare.

💣secondo quanto rivelato da una fonte diretta,#MaxAllegri NON sarà l’allenatore della Juventus 2023/2024 💣 pic.twitter.com/XMMUbPoyfm — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) June 22, 2023

Mentre la Juve è in attesa di scoprire se la Uefa confermerà la partecipazione alla prossima Conference League, conquistata sul campo dopo la penalizzazione ricevuta, il giornalista sembra avere ben chiaro il futuro di Allegri. Il tecnico toscano sarebbe molto vicino all'addio. Una notizia che, a quanto si apprende dal suo profilo social, diventerà ufficiale a breve.

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha annunciato a sorpresa che, in base ad una sua fonte certa, Allegri non sarà l’allenatore della Juve nella prossima stagione. Queste le parole via Twitter: «Secondo quanto rivelato da una fonte diretta, Massimiliano Allegri NON sarà l’allenatore della Juventus 2023/2024». Una notizia bomba che, se confermata, è pronta a scuotere l'estate dei tifosi juventini e, probabilmente, di tutto il mercato italiano.