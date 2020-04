Coronavirus, la Federbasket “chiude” la Serie A. Petrucci: «Scudetto non assegnato»

Considerata la determinazione della LBA di demandare ogni e qualsivoglia decisione in merito alla chiusura anticipata della stagione 2019/2020 e sentito per le vie brevi il Consiglio federale, il presidente Petrucci dichiara concluso il campionato di Serie A. Tale decisione è stata presa a seguito della perdurante emergenza epidemiologica dasu tutto il territorio nazionale». Lo si legge in una nota emanata dallaGià ieri il consigliere federaleaveva anticipato ad una emittente televisiva la decisione, che è diventata certa nel pomeriggio di oggi. Lo scudetto, come chiarito da Petrucci in serata a Sky, non sarà assegnato. L'impressione è che verrà annullato tutto, comprese a ricasco le retrocessioni in A2 e le promozioni della massima serie.LEGGI ANCHE--> Coronavirus, l'avvocato Morelli: «Per il basket perdite per oltre 40 milioni» «Considerato che dai DPCM e dalle ordinanze emesse, fino a questo momento, dal Governo e dalle regioni non emergono date certe circa la possibilità di ripresa dell’attività sportiva in condizioni di totale sicurezza, non si può pensare che si svolgano gare di basket sul territorio nazionale, ed in particolare nelle zone geografiche più colpite dall’epidemia - aggiunge il comunicato -. Dal Governo, dalle regioni e dalla scienza, inoltre, arrivano precise e stringenti indicazioni che riguardano il distanziamento sociale. Misure impossibili da attuare per uno sport di contatto come la pallacanestro».«Dichiarare conclusa l’attuale stagione sportiva permette ai club ed ai tesserati di adottare tutti quei comportamenti necessari ad evitare ulteriori costi da sostenere in assenza di attività - conclude la nota federale -. Laritiene di adottare questo provvedimento anche in considerazione dell’impossibilità di disputare le gare alla presenza di migliaia di appassionati, patrimonio fondante del movimento cestistico italiano».