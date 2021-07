Wimbledon, Barty prima finalista: battuta in due set la tedesca Kerber

Ashleigh Barty, tennista numero uno al mondo, raggiunge per la prima volta la finale di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sull'erba dell'All England Club. La tennista australiana in poco meno di un'ora e mezza di incontro ha messo ko la tedesca Angelique Kerber, numero 28 del ranking Wta, con il punteggio di 6-3, 7-6 (7-3). Ancora in corso di svolgimento, invece, il match tra la ceca Karolina Pliskova, tredicesima al mondo, e la bielorussa Aryna Sabalenka, quarta nel ranking e seconda nel seeding.

