Tyson, pronto a tornare sul ring a 53 anni: «Sono in grande forma»

« Sono nella miglior forma della mia vita, mi sento bene e voglio continuare così. Sono a 104 kg al momento e mi sto preparando a tornare sul ring». Mike Tyson, intervenuto allo show radio «Young Money» del rapper Lil Wayne, conferma il suo ritorno al combattimento, per fini benefici, a 53 anni suonati. «Mi preparo ad aiutare quelli che sono stati meno fortunati di me, farò questo combattimento caritatevole». «Guadagnerò questo denaro per aiutare i senzatetto e i bisognosi - ha detto Iron Mike-. Sono stato un clochard e so fino a che punto è difficile. Non c'è tanta gente che riesce a sopravvivere a questa situazione. Contro Holyfield? Abbiamo l'imbarazzo della scelta, non sarà lui per forza - ha spiegato Tyson -. Tutti vogliono disputare questo match. Siamo in contatto con molte persone, penso che firmerò il contratto già in settimana». Ultimo aggiornamento: 14:16