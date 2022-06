Roland Garros, il sogno di Martina Trevisan si spegne in semifinale: Gauff vince in due set (6-3/6-1)

Il Roland Garros di Martina Trevisan si conclude in semifinale. La tennista italiana ha sognato il Grande slam, ma si è dovuta arrendere a Cori Gauff. L'americana, 18enne dal futuro assicurato, passa in due set (6-3/6-1). Martina esce a testa alta, dopo un match che ha divertito il pubblico di Parigi e che gli è valso applausi a scena aperta. La sua striscia di match consecutivi vinti si ferma a 12, ma la toscana può festeggiare il balzo in avanti nella classifica Wta.

APPROFONDIMENTI SPORT Roland Garros, Trevisan sfida Gauff per un posto in finale IL PERSONAGGIO Martina Trevisan, il ritiro, l'anoressia e la rinascita: chi... PARIGI Martina Trevisan in semifinale al Roland Garros: Fernandez sconfitta...

Trevisan-Gauff, la diretta

Secondo set

Trevisan dà tutto, ma quando perde il game decisivo (quello del 3-1 per Gauff), non riesce più a rimontare. Martina combatte fino all'ultimo, ma si arrende all'americana. Il set si chiude 6-1.

1-6 - Finisce qui. Cori Gauff conquista anche il game decisivo e vola in seminfinale.

1-5 - Ancora un game combattuto, ancora applausi per le due tenniste. Martina dà tutto, ma non basta. Gauff conquista il break e fa un altro passo verso la finale.

1-4 - Gauff tiene il game a zero e si avvicina alla sua prima finale di Roland Garros.

1-3 - Game bellissimo. Trevisan e Gauff si sfidano ancora punto a punto. Martina annulla tre palle break giocando con coraggio e scendendo a rete. Quando è costretta a giocare da fondo campo va più in difficoltà. Il game supera i 10 minuti (il più lungo del match). Se lo aggiudica l'americana.

1-2 - La Gauff controlla ancora il match e tiene a distanza Trevisan, che arriva fino al 40-30, ma deve concedere il game.

1-1 - Bene Trevisan, che torna a vincere un game col servizio, tenendo Gauff a zero.

0-1 - Gauff vince il quarto game consecutivo. L'americana tiene il servizio senza difficoltà e parte subito forte.

What a semi-final so far 👀@CocoGauff comes out on top in the opening set 6-3.#RolandGarros pic.twitter.com/CZQoY5wuNG — Roland-Garros (@rolandgarros) June 2, 2022

Primo set

Trevisan riesce a tenere botta fino al sesto game con Gauff, che poi prende il largo. La battuta non aiuta l'italiana, che subisce ben quattro break, compreso quello decisivo. Al termine chiede l'intervento medico per un problema alla coscia destra, che viene fasciata.

3-6 - Ancora un break della Gauff, il quarto del set, che gli vale l'1-0.

3-5 - Stavolta nessuna sorpresa. Trevisan lotta, ma Gauff riesce a tenere il servizio, portandosi a un game dal set.

3-4 - Quinto break di fila nel match. L'americana torna avanti, Trevisan perde il servizio restando a zero.

3-3 - Un altro game giocato alla pari dalle due tenniste. Trevisan rimonta dal 40-15 e si costruisce un'altra palla break, annullata dall'americana con un rovescio potente e preciso. Poi Martina sale a rete e riesce a costruirsi la seconda palla per il pareggio. Anche stavolta, è quella buona. Gauff sbaglia e concede il pareggio.

2-3 - Terzo break consecutivo del match. Gauff torna subito avanti, strappando il secondo servizio a Trevisan.

2-2 - La Trevisan è brava a costruirsi altre due palle break. La prima viene annullata, la seconda va a segno, grazie al doppio fallo di Gauff. Il game, durato quasi sei minuti, rimetti il risultato in parità.

1-2 - Dopo aver rischiato al primo game, la Trevisan subisce il break della Gauff, che si porta in vantaggio. Martina riesce a portare a casa solo un punto.

1-1 - Ancora un game combattuto. Trevisan è brava a giocare lungo linea, mettendo in difficoltà Gauff. Martina ha anche la palla break, ma non riesce a sfruttarla.

1-0 - La Gauff si rivela subito avversaria complicata per la Trevisan, che arriva fino a vantaggi per tenere il servizio in avvio.

Swiatek prima finalista

La numero 1 del mondo, Iga Swiatek, è la prima finalista del torneo del Roland Garros, La polacca ha eliminato in due set la russa Daria Kasatkina, n.20 Wta, col punteggio di 6-2, 6-1, e ora attende di conoscere la sua avversaria che uscirà dal match tra l'azzurra Martina Trevisan e la statunitense Cori Gauff.