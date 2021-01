Classifica Atp, Sinner sale al n. 36. È il suo best ranking

Jannik Sinner è il numero 36 al mondo della classifica Atp. Ed è il suo record personale, visto che il 19enne tennista azzurro ha guadagnato una posizione grazie all'introduzione del «Best 19», un nuovo sistema di conteggio adottato dalla ATP che tiene conto ora dei migliori 19 risultati. Una modifica che consente a Sinner di ritoccare il suo best ranking, in attesa che riprenda la stagione (primi tornei al via il 7 gennaio).

Nel primo torneo di Antalya, però, Sinner non ci sarà. Nessun problema fisico, ma la scelta di partire in anticipo per l'Australia dove si allenerà con Nadal, Schwartzman e Wawrinka prima dei due tornei che anticipano l'Australian Open.

Conferma il decimo posto Matteo Berrettini, a novembre 2019 entrato in Top 10. Stabili sia Fabio Fognini al 17/o posto che Lorenzo Sonego al numero 33, poi appunto Sinner. Scivola di un gradino Stefano Travaglia, ora al numero 75, immediatamente prima di Salvatore Caruso, con Marco Cecchinato che avanza al 79/o posto. Gianluca Mager perde una posizione ed esce dai Top 100, mentre ne guadagna una Andreas Seppi, al numero 105, mentre comincia il 2021 al 129esimo posto (un passo indietro) il 18enne Lorenzo Musetti.

