Sinner asciuga la racchetta con un ventilatore: ecco il motivo del suo gesto durante il match contro Machac

Jannik Sinner ha staccato il pass per la semifinale del Masters 1000 di Miami dove venerdì affronterà Daniil Medved.

Continua il momento magico del tennista azzurro che in ordine ha battuto Vavassori, Griekspoor, O'Connel e Machac. Adesso si trova all'ultimo step prima dell'eventuale finale. In questo torneo, però, Jannik ha fatto parlare di sé anche per quanto fatto fuori dal campo.

Perchè Sinner ha asciugato la racchetta con un ventilatore

Dopo l'episodio andato virale durante Indian Wells in cui aveva tenuto l'ombrello alla raccattapalle durante l'interruzione del match contro Alcaraz per pioggia, anche in questo torneo a Miami è stato protagonista di alcuni episodi molto chiacchierati. Durante i quarti di finale contro Machac, non è passato inosservato il gesto di Sinner che ha asciugato la racchetta con un ventilatore. Durante le pause sui giochi dispari Sinner, nell'accomodarsi nella sua panchina, ha chiesto agli addetti ai lavori con l'ok del giudice di sedia, la possibilità di utilizzare un ventilatore, puntando il manico della sua racchetta verso la parte con il maggior flusso d'aria. Una scena inusuale che trova spiegazione nel fatto che Jannik volesse contrastare la forte umidità, cercando di far asciugare il più possibile il manico della racchetta, così da avere maggiore grip ed evitare di perdere il controllo del manico durante la partita.

Già nei giorni precedenti il tennista azzurro aveva sottolineato le condizioni climatiche di Miami durante i match: «Rispetto a Indian Wells qui c'è molta più umidità e con il vento diventa difficile giocare. Ma in generale ho già dimostrato che questo è un campo che mi piace». Un modo ingegnoso per portare i punti dalla propria parte, combattendo anche le condizioni climatiche non ottimali.