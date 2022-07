Scherma, la veneziana Martina Favaretto oro mondiale nel fioretto a squadre. Argento degli spadisti

Medaglia d'oro per le azzurre del fioretto ai Mondiali di scherma in corso al Cairo, la prima di questa rassegna iridata per l'Italia che finora aveva conqistato tre argenti e due bronzi, Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Favaretto, 20 anni, di Noale e Francesca Palumbo hanno sconfitto gli Stati Uniti, dominando la sfida con il punteggio di 45-27. La medaglia di bronzo è stata conquistata dal Giappone, che ha battuto l'Ungheria 45-30.

Favaretto: «Felice delle mie compagne»

«Ci vuole sempre grinta per affrontare le avversarie, poi ci sono le mie compagne che mi caricano ed è più facile farla uscire. Sono felice di stare con loro, mi stanno aiutando molto». Lo ha detto Martina Favaretto subito dopo la conquista del suo primo oro mondiale.

Argento degli spadisti

È un argento la settima medaglia conquistata dall'Italia ai mondiali di scherma al Cairo, arrivati alla penultima giornata. Dopo loro delle fiorettiste, la squadra di spada maschile composta da Andrea Santarelli, Davide Di Veroli, Federico Vismara e Gabriele Cimini è stata battuta dalla Francia in finale col punteggio di 45-42.