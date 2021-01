Prada Cup, American Magic si ritira dal round robin: tornerà direttamente in semifinale

American Magic salterà le regate del prossimo weekend e tornerà direttamente per le semifinali della Prada Cup. Ad annunciarlo è stato lo skipper Terry Hutchinson in conferenza stampa dopo l'incidente di sabato notte durante la regata con Luna Rossa. Lo yacht Patriot si è ribaltato al passaggio dell'ultimo cancello quando stava per vincere la sua prima regata.

APPROFONDIMENTI AMERICA'S CUP America' s Cup: incidente per American Magic nella regata contro... VELA Prada Cup, Torben Grael: «Luna Rossa può crescere ancora...

«La barca è danneggiata ma tutto l’equipaggio sta bene e questo è quello che conta - ha spiegato - . Ora ci aspetta una grande sfida, riuscire a riparare tutto in tempo per le semifinali. Ma guardandoli in faccia, negli occhi, ho capito che faranno tutto quello che serve per farcela. La bellezza del nostro gruppo è che c’è un alto livello di soluzione dei problemi e credo che nei prossimi 8-10 dieci giorni la barca sarà ricostruita. Magari non sarà tanto bella da vedere, ma pronta per tornare in acqua».

America' s Cup: incidente per American Magic nella regata contro Luna Rossa, barca danneggiata

I prossimi due round stabiliranno chi tra Ineos Team Uk (4 punti) e Luna Rossa (2) andrà direttamente in finale e chi invece sfiderà American Magic in semifinale. La finale della Prada Cup è in programma dal 13 e il 22 febbraio (lì per vincere serviranno 7 vittorie). Chi vince la Prada Cup va a sfidare i detentori dell’America’s Cup, il Team New Zeland (regate dal 6 al 21 marzo) in Nuova Zelanda.

Ultimo aggiornamento: 13:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA