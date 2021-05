Internazionali, Nadal-Djokovic 2-2 (7-5 1-6 nei primi due set) la diretta: pareggio del serbo

In finale è ancora Djokovic contro Nadal. Oggi, davanti al Sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali e alla Sindaca di Roma Virginia Raggi, si affrontano i numeri 1 e 3 del mondo. Il serbo ha vinto gli Internazionali 5 volte, mentre lo spagnolo cercherà di portarsi a casa la 'decimà. In semifinale non ha dato diritto di replica a Opelka, che fino alla gara con il maiorchino non aveva mai perso né un set né un turno di servizio. È servito il n.3 del mondo per far crollare il gigante buono da 211 cm (il più alto del circuito) che ha comunque trovato le simpatie del pubblico romano.

La diretta

2-2 Djokovic tiene il servizio: gioco aggressivo di Nadal, ma poco lucido

1-2 Game magistrale di Nadal, che vola subito sul 40-0

1-1 Errore clamoroso di Nadal sottorete (40-30). Ne approfitta Djokovic con un tiro imprendibile lungolinea

0-1 Dritto lungolinea di Nadal, che si aggiudica il game dopo l'errore di Djokovic, che spedisce un rovescio dritto in rete

Il secondo set

6-1 Si va al terzo set: Nadal prova ancora a rincorrere il serbo (40-40), ma il quinto ace di Djokovic dimostra chi sta dominando in campo

5-1 Errori su errori da parte di Nadal: doppio break per Djokovic. Rovescio in rete dello spagnolo e nuovo vantaggio per il serbo

4-1 Dritto letale del serbo dopo il servizio. Nadal combatte e arriva sul punteggio di 40-40. Poi deve arrendersi

3-1 Djokovic trova l'angolo con un rovescio incredibile. Nadal in difficoltà

2-1 Sbaglia tanto il serbo, ma è bravo a recuperare nella seconda parte del game. Terzo ace per lui (40-30)

1-1 Vantaggio sprecato da Djokovic. Game che va allo spagnolo sul 40-30 con un dritto imprendibile

0-1 Game combattuto: Djokovic lo chiude con un dritto da manuale

Il primo set

7-5 Parte bene Djokovic, che si porta subito sul 30-0. Poi Nadal recupera e con un ace rimette tutto in parità. Decisivo dritto spedito sul nastro da Djokovic

6-5 C'è il vantaggio di Nadal, che con un dritto imprendibile arriva alla palla break. Game difficile per Djokovic, che commette anche diversi errori: come il dritto spedito sulla rete che regala il vantaggio al maiorchino. Set point per Nadal

5-5 Set che si va a prolungare: ancora in parità Nadal e Djokovic. Bravo lo spagnolo che recupera l'iniziale vantaggio del rivale per 30-15

4-5 Il maiorchino lascia troppi spazi a Djokovic, bravo ad approfittarne. Servizio decisivo sul 30-30 a portare in vantaggio il serbo

4-4 Nadal tiene il servizio e tiene aperto il set

3-4 Passa in vantaggio il serbo, dopo aver salvato una palla da break

3-3 Ace di dritto da parte di Rafael Nadal, a pareggiare i conti con Djokovic