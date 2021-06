Musetti-Djokovic, l'italiano si ritira nel quinto set, Nole ai quarti a Parigi (7-6 7-6 1-6 1-6 0-4)

2 a 2 tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic al Roland Garros. L'italiano cerca il pass per i quarti di finale, dove raggiungerebbe l'altro azzurro Matteo Berrettini, avanzato nella giornata di ieri a causa del forfait di Roger Federer.

LA DIRETTA

MUSETTI - DJOKOVIC

Continua l'incredibile parziale di giochi di Novak Djokovic, che dall'inizio del terzo set ha incassato 15 giochi a fronte di solo uno perso. In difficoltà Musetti, che dopo i medical timeout per curare il dito, accusa anche un dolore inguinale che non gli permette di finire il match al 100%.

0 - 3 (5° SET - in corso)

0 - 6 (4° SET)

1 - 6 (3° SET)

7 - 6 (2° SET)

7 - 6 (1° SET)