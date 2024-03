Masters 1000 Miami, il tabellone degli italiani: Berrettini trova Murray, Arnaldi contro Fils

Il sorteggio delle ore 18 ha svelato gli avversari dei tennisti italiani nel Masters 1000 di Miami che vedrà Jannik Sinner testa di serie N°2, alle spalle di Carlos Alcaraz. Saranno 7 gli azzurri a prendere parte al torneo della Florida, con Sinner e Musetti già qualificati al secondo turno.

Matteo Berrettini, reduce dalla finale a Phoenix, affronterà il veterano Andy Murray nel primo turno del Masters 1000 di Miami. Una sfida affascinante ma non certamente impossibile per l'atleta azzurro che ha ripreso un discreto ritmo e vanta ben 9 anni in meno rispetto all'avversario britannico. Sfida insidiosa per il classe 2001 Matteo Arnaldi contro il francese Arthur Fils, 19enne classe 2004 di grande talento. Lorenzo Sonego affronterà il 33enne Daniel Evans. Il 22enne italo-argentino Luciano Darderi, invece, se la vedrà con Denis Shapovalov, 24enne canadese di origini israeliane. Flavio Cobolli, invece, dovrà ancora conoscere il suo avversario.

Il tabellone completo degli italiani a Miami

Primo turno

Arnaldi-Fils

Berrettini-Murray

Darderi-Shapovalov

Sonego-Evans

Cobolli-Qualificato

Secondo turno

Sinner-(Q)/Cachin

Musetti-(Q)/Safiullin