Kate Middleton sfida Roger Federer a Wimbledon: servizi e scambi impeccabili in canotta e gonnellino bianco

La principessa Kate non è solo "outfit eleganti e pettinature perfette" ma anche mise da tennis, con tanto di canotta e gonnellino bianco, e l'ha dimostrato quando è scesa sull'erba di Wimbledon per sfidare il campione di tennis Roger Federer.

In attesa dell'inizio del Grande Slam di Wimbledon, uno dei tornei più importanti della stagione tennistica, la principessa del Galles ieri ha fatto capolino in campo con Roger Federer per vedere il "dietro le quinte" degli allenamenti dei giovani raccatapalle che si preparano a prendere parte al torneo. La visita, però, si è conclusa con la sfida sul campo di gioco e con le racchette in pugno tra Kate e Roger.

Come è andata a finire? Chi avrà vinto tra i due?

Kate sfida Roger Federer

Kate e l'otto volte campione di Wimbledon, Roger Federer, hanno voluto seguire passo passo gli allenamenti dei giovani raccattapalle che si stanno preparando in vista dell'inizio del Grande Slam, partecipando alla loro training session, inginocchiandosi e facendo scorrere le palline sul manto erboso.

La principessa, che è patrona dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club, ha detto che Wimbledon è sempre stato «rinomato per i suoi raccattapalle incredibilmente professionali ed è stato incredibile vedere quanto impegno e passione c'è dietro le quinte».

Roger Federer ha ricordato, mentre chiacchierava con la principessa del Galles, il periodo in cui a 10 anni anche lui è stato un raccattapalle a Basilea, in Svizzera: «Quando diventi un raccattapalle, lo resti per tutta la vita. La dedizione e la passione per questo sport passa soprattutto per questo ruolo».

I due, dopo aver assistito e partecipato all'allenamento dei raccattapalle di Wimbledon, hanno deciso di sfidarsi sul campo, ma in modo giocoso, e la principessa Kate ha dimostrato di avere carattere da vendere, segnando alcuni punti contro l'otto volte campione del torneo inglese.

Kate e Roger Federer si sono divertiti molto e il tennista, ammaliato dalla bellezza e dalla tenacia della principessa, ha deciso di concederle qualche punto.