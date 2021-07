Italbasket da sogno: batte 102-95 la Serbia a Belgrado e stacca il pass per Tokyo

BELGRADO - L'Italbasket di coach Meo Sacchetti scrive la delle pagine più bella degli ultimi anni conquistando il pass per le Olimpiadi di Tokyo dove la nostra Nazionale mancava da ben 17 anni.

Grande impresa per qualificarsi, gli azzurri hanno dominato e battuto 102-95 la Serbia a Belgrado - nella loro tana fra un pubblico numeroso - nella finale del preolimpico. Mvp è stato Polonara ma grandissima anche la gara del reyerino Stefano Tonut.

Altra finale

Un mostruoso Luka Doncic ha trascinato la Slovenia alla vittoria per 96-85 a Kaunas, in casa della Lituania, nell'altra finale di uno dei tornei che assegnavano un posto per il torneo dell'Olimpiade di Tokyo. La prestazione della stella dei Dallas Mavericks, autentico dominatore del match, è stata decisiva per il successo dei suoi: Doncic ha infatti chiuso in tripla doppia con 31 punti, 13 assist e 11 rimbalzi Per la Lituania la delusione è grande: da quando è tornata indipendente è la prima volta che rimarrà fuori dal torneo di basket delle Olimpiadi. A Tokyo va anche la Germania, che ieri aveva eliminato a sorpresa la Croazia, altra grande esclusa dai Giochi, e oggi ha staccato il biglietto per il Giappone battendo a Spalato il Brasile per 75-64. Miglior marcatore dell'incontro Mortiz Wagner con 28 punti.