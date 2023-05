Internazionali tennis, Nadal non giocherà al Roland Garros

Nadal ha annunciato che non parteciperà al Roland Garros.

Il tennista spagnolo ha confermato che non ci sarà in Francia: «Non giocherò nei prossimi mesi a causa dell'infortunio. Dunque non potrò partecipare al Roland Garros». Nadal, di fronte ai giornalisti e in diretta sui social, ha poi detto: «Potete immaginare quanto sia difficile per me. Cercherò di rigenerare il mio corpo e l'intenzione è di tornare alla fine dell'anno, il 2024 sarà il mio ultimo anno da atleta».

Nadal annuncia lo stop per i prossimi mesi

«Un obiettivo potrebbe essere tornare a giocare la Coppa Davis e iniziare bene il 2024, con la garanzia di poter essere competitivo. Forse il 2024 sarà l'ultimo anno in campo. La mia intenzione è quella di giocare i tornei che ho sempre amato nel 2024. Quello è l'obiettivo». Le parole di Rafael Nadal,e la sua assenza dal circuito Atp anche nei prossimi mesi, sono state condivise da milioni di fan sui social: «Voglio giocare in maniera continuativa ma ho avuto sempre tanti infortuni -aggiunge il 36enne spagnolo nel corso di una conferenza stampa nella sua Accademia a Manacor. È difficile quando è così complicato lavorare. Negli ultimi anni ci sono state vittorie importanti, ma la realtà è che sono stati complicati. Negli ultimi mesi ho lavorato tanto per tornare, ma non ce l'ho fatta. Voglio prendermi il tempo per recuperare e tornare al livello più alto possibile. Non darò una data di rientro, quando sarò pronto mentalmente e fisicamente tornerò».