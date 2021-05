Giro d'Italia 2021, la terza tappa va a Van der Hoorn: 2° Cimolai, 3° Sagan

Va a Taco Van der Hoorn la terza tappa del Giro d'Italia, che arriva dopo una lunga fuga in solitaria, lungo i 190 chilometri da Biella a Canale (Cuneo). L'olandese del team Wanty-Gobert si è imposto con 4" di vantaggio sull'azzurro Davide Cimolai - di Israel Start Up - che regola il gruppo. Filippo Ganna (Ineos) mantiene comunque la maglia rosa di leader con 13" di vantaggio su Edoardo Affini (Jumbo-Visma). Van der Hoorn ha preceduto sul traguardo Davide Cimolai, terzo lo slovacco Peter Sagan, quarto con lo stesso tempo Elia Viviani; il neozelandese Patrick Bevin, quinto con lo stesso tempo. Domani si corre la quarta frazione, la Piacenza-Sestola, di 187 km.

APPROFONDIMENTI CICLISMO Giro d'Italia, Enit sulla maglia rosa indossata da Filippo Ganna GIRO D'ITALIA Giro d'Italia, a Novara vince Tim Merlier nel nome di Wouter... L'EVENTO Perugia, per il Giro d'Italia sarà festagrande tra bici... SPORT Giro d'Italia, prima tappa al 25enne piemontese Filippo Ganna ALTRI SPORT E' sempre top-Ganna al Giro d'Italia, a Torino vince e si...

😱 When your legs are burning but you can't give up!

😱 Quando le gambe bruciano ma tu non ti puoi arrendere!

Powered by @supersapiensinc #Giro pic.twitter.com/qncXUzGoL5

— Giro d'Italia (@giroditalia) May 10, 2021