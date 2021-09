Europei di ciclismo, Ganna trascina la staffetta mista al primo oro dopo Tokyo

Si scrive ciclismo, si legge Filippo Ganna, per lo meno in Italia. Ancora una volta, infatti, il torinese ha condotto la Nazionale azzurra alla vittoria dell'oro nella prima gara degli Europei. Nella prova a cronometro della staffetta mista, a Trento, su un percorso di 48.800 chilometri, Matteo Sobrero, Alessandro De Marchi, Elena Cecchini, Marta Cavalli, Elisa Longo Borghini e, appunto, Ganna sono arrivati primi con il tempo di 51'59"01, precedendo i campioni uscenti della Germania, che hanno accusato un ritardo di 21 secondo. Al terzo posto, e medaglia di bronzo, la Nazionale olandese, in ritardo di 26".

