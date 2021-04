Covid, realizzato un cortometraggio sull'utilità dello sport. L'Asi: «È benessere e prevenzione»

"Cosa sarebbe un mondo senza lo sport". È il titolo del cortrometraggio realizzato da Asi, Associazione Sportive e sociali Italiane, il mondo dilettantistico per intenderci. Il luogo è lo Stadio dei Marmi, Foro Italico, Roma. Un uomo entra nell'impianto e trova le statue deformate. Non sono quelle che lui conosce, rappresentative di tante discipline sportive.

APPROFONDIMENTI CALCIO Euro 2020, Valentina Vezzali: «Mi adopererò... PUGILE BUONO ​Comune, un premio alla boxe come «scuola di vita» LA CERIMONIA Terni, video e riconoscimenti per la festa della polizia: crescono...

L'uomo, interpretato dall’attore teatrale e di cinema Enio Drovandi, che si trova in un mondo diverso da quello in cui è cresciuto: il campo è vuoto, le statue che cingono l'impianto (modificate in post-produzione), sono cambiate: alcune sovrappeso o magre, con la mascherina, segno dei tempi. È un mondo senza sport, questo il messaggio che il video vuole dare. Una provocazione, chiaramente. Ma, per fortuna, è solo un sogno. "Lo sport è benessere - sottolinea il Presidente di Asi e deputato, Claudio Barbaro - è prevenzione".

Riaprono le palestre: c'è pure l'app per le lezioni a numero chiuso. «Così lo sport fa bene contro il Covid»

Lo sport educa al rispetto dei propri avversari, alla socialità e a superare i propri limiti. In questo periodo emergenziale tutto questo sistema è stato fortemente messo in crisi". Per il numero uno di Asi che rappresenta migliaia di appasionati e sportivi spiega nel dettaglio: "Questo spot, dal valore sociale è l’ultima azione, in ordine cronologico, di una serie di iniziative promosse da Asi per tenere alta l’attenzione su un comparto così importante per la salute e l'economia nel nostro Paese. Al solo titolo d’esempio, la campagna #Lo sport merita rispetto, la cui frase è comparsa in contemporanea sui principali ponti di Roma con una fortissima eco mediatica, e che sta continuando a uscire nei luoghi di interesse di tante città in Italia segno di una grande vitalità da parte degli sportivi".