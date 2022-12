Alberto Contador, l'operazione choc: «Rimossi più di 100 lipomi». Come sta l'ex vincitore di Giro e Tour

Alberto Contador si è operato su tutto il corpo per rimuore più di 100 lipomi. L'ex ciclista spagnolo, ritiratosi nel 2017 dopo aver vinto Giro d'Italia, Vuelta di Spagna e Tour de France, ha mostrato i segni della delicata operazione in un video condiviso sui suoi canali social.

Come sta Contador

«Ieri sono passato in officina per una revisione», ha detto Alberto Condador. «Avevo dei lipomi da rimuovere, ma ho aspettato così tanto che sono diventati più di 100. Dovrò fermarmi per un po'», ha aggiunto. Poi ha voluto rassicurare tutti sulle sue condizioni: «Passerà un mese, poi tornerò in sella alla mia bici». L'atleta, fasciato quasi interamente, si è mostrato in piedi in un secondo video, mostrando già ottimi progressi dopo la delicata operazione.

Cosa sono i lipomi

Il lipoma è la forma più comune di tumore benigno del tessuto adiposo. Sono grumi di grasso a crescita lenta che compaiono sotto la pelle, nel tessuto sottocutaneo, sopra lo strato muscolare. Questi grumi possono apparire ovunque sul corpo. Tendono a trasmettersi in famiglia, quindi il fattore genetico è di grande importanza. Le dimensioni sono estremamente variabili, da 1 cm a 15-20 cm.