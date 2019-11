Morto Fred Bongusto, Pippo Baudo: «Gli sia dedicato un tributo al prossimo Sanremo»

LEGGI ANCHE

Oggi ci lascia un’altra icona della musica italiana. Addio #FredBongusto, la tua rotonda sul mare ha accompagnato più generazioni e fatto innamorare migliaia di italiani. pic.twitter.com/BnLIV0X9fZ — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) November 8, 2019

“Una rotonda sul mare,

il nostro disco che suona...”

Indimenticabile come le sue canzoni. Addio a #FredBongusto, la sua musica ha segnato un’epoca della storia del Paese e di tutti noi. pic.twitter.com/Xie5eTqYFc — Giovanni Toti (@GiovanniToti) November 8, 2019

Ha raccontato un’epoca, gli anni d’oro dell’Italia del boom, con le sue canzoni leggere ma mai banali.



Buon viaggio #FredBongusto, che la terra ti sia lieve🎈 pic.twitter.com/1ZXaPODNvZ — Dario Nardella (@DarioNardella) November 8, 2019

«È stato un grande cantante, sarebbe giusto che avenisse ricordato con l'affetto e il rispetto che merita», dicericordando il cantante scomparso a Roma nella notte. «è stato un grande, un cantante molto bravo e delicato, purtroppo negli ultimi anni è stato molto male, ha sofferto tanto». Il cantante, originario di Campobassolo scorso 6 aprile eIl mondo dello spettacolo, della politica e dei suoi numerosi fan. Anche, sindaco della città di cui l'autore di “” era originario, commenta commosso la sua scomparsa: «Perdiamo un grande concittadino, un simbolo della musica mondiale. Tutta la città si stringe al dolore dei famigliari - dice Gravina -. «La città ha avuto l'onore di avere dato i natali a questo. È stato un grandeper tutti i cittadini di Campobasso».«Fred Bongusto ci lascia un patrimonio di successi che continueremo a cantare e che ci aiuterà a ricordarlo per sempre».ricorda così l'amico, con cui ha fatto anche una tournee insieme «Era una persona, tra noi c'era quella sottile competizione che ci legava, una competizione simpatica e generosa - prosegue Di Capri- Dovevamo sempre sospendere il tour che abbiamo fatto insieme perché, io volevo il mio gruppo lui pretendeva il suo e con quei costi era impossibile andare avanti».«Era molto giocherellone,, aveva qualche anno più di me e faceva un pò il maestrino - ricorda affettuosamente Di Capri - quello che posso dire è che la vera voce del night era la sua!e una timbrica confidenziale unica». Peppino di Capri afferma poi che avrebbe voluto stargli accanto durante la suache «durava da diversi anni - spiega - volevo andarlo a trovare varie volte. Anche altri amici e colleghi hanno provato a contattarlo ma purtroppo non è stato possibile», conclude.Cordoglio bipartisan anche dal mondo della politica. Per la leader di Fratelli d'Italia,, "la rotonda sul mare", celebre canzone dell'artista molisano, «ha accompagnato più generazioni e fatto innamorare migliaia di italiani».Anche il governatore della Liguria,, ricorda il brano più famoso di Bongusto:Per, sindaco di Firenze, Bongusto ha ​raccontato l'epoca dell'Italia del boom: