Università: Rosolen, rete veloce a servizio sistema scientifico Fvg

Investimento da 2mln di euro per progetto "Rete 100G"

Trieste, 18 gen - Più veloce, sicura, autonoma: è la nuova retein fibra ottica che collega enti scientifici e accademici delterritorio regionale. L'infrastruttura, collaudata in questi giorni, è la risultante del progetto "Rete 100G" dell'Universitàdi Trieste e garantirà prestazioni di alto livello.

L'investimento complessivo sfiora i due milioni di euro, di cuiun milione e mezzo messo a disposizione dalla Regione e 476milaeuro dall'ateneo giuliano e dagli enti che fanno riferimento allapiattaforma Lightnet, cui partecipano tutti gli atenei regionaliassieme ai principali enti di ricerca.

La Regione, inoltre, ha concesso a titolo non oneroso alcunefibre della rete Ermes (290 km) cui si aggiungono i 245 km dellafibra degli enti di Lightnet già in utilizzo.

Il progetto, che ha visto la partecipazione attiva dell'ateneo diUdine sin dalla partenza, si è avvalso del supporto dellaDirezione alle Infrastrutture e territorio, in particolareattraverso il servizio che si occupa del coordinamento delleattività nel settore delle telecomunicazioni e attuazione delprogramma Ermes (banda larga), e ha beneficiato dellacollaborazione operativa di Insiel per quel che riguarda lapredisposizione delle tratte di fibra regionale necessarie perrealizzare l'architettura fisica della rete.

È l'assessore regionale all'Istruzione, università e ricercaAlessia Rosolen a battezzare il progetto, spiegando che "anche lastretta attualità ci ricorda quotidianamente quanto siasemplicemente fondamentale disporre di infrastrutture realmentecompetitive e innovative. Non sappiamo ancora quando usciremo daltunnel della pandemia, ma siamo perfettamente consapevoli delfatto che non potremo più prescindere dalla rete e dallapossibilità di trasmettere dati e informazioni in modo veloce,sicuro e autonomo. Il progetto Rete 100G, infatti, assegna alsistema scientifico e accademico regionale un'infrastrutturapropria, che consentirà a tutti i soggetti di disporre ovunquedelle risorse computazionali nei datacenter (con gli accordi delcaso anche il supercalcolatore Ulysses di Sissa) e di muoversicon libertà e con il sostegno di mezzi realmente all'altezzadelle sfide che l'innovazione impone a certi livelli". "Il sistema scientifico di cui parliamo - aggiunge Rosolen -necessita di investimenti oculati e lungimiranti per innalzare illivello qualitativo dei servizi e aumentare la capacità di essereattrattivo agli occhi di altri soggetti. La pandemia haletteralmente stravolto il concetto di partecipazione e diconfronto: non si torna indietro, certi sistemi sarannoconcorrenziali nella misura in cui saranno capaci di raggiungeresoggetti ovunque e in tempi rapidissimi. Adeguare e potenziare leinfrastrutture è stata un'iniziativa brillante della Regioneconcepita negli anni scorsi: chi non regge il confronto su questoterreno è destinato a essere spodestato da altre realtà piùpronte ad aggredire questo mercato". "L'ateneo triestino, capofila di questo progetto d'eccellenza, hasaputo cogliere un'opportunità ed ha agito con prontezza, insinergia con il sistema dell'università e della ricercascientifica regionale. È uno sforzo che si aggiunge agliinvestimenti - ricorda l'assessore - con i quali stiamo portandola banda larga negli istituti scolastici del territorioregionale: la pandemia, con i suoi disagi, le sue limitazioni, lesue restrizioni, deve essere la scintilla per inaugurare unanuova stagione che sappia vincere le sfide della digitalizzazionee dell'innovazione. Mentre per la scuola la didattica digitaleintegrata costituisce una risposta all'emergenza ma restapropedeutica a un rientro nelle aule, gli spazi virtuali e iservizi evoluti realizzabili sulla nuova rete continueranno aessere centrali per università ed enti di ricerca e potrannorivelarsi, nel tempo, un prezioso valore aggiunto anche perarricchire l'offerta didattica degli atenei".ARC/Com/ep

