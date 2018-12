StabilitÃ : Scoccimarro, fondi per economia circolare e auto ibride

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 14 dic - "I provvedimenti inseriti in Stabilità puntano a rendere il Friuli Venezia Giulia sempre più green. Il traguardo ideale di una regione a zero rifiuti si può raggiungere solo operando a più livelli: per questo sono stati inseriti provvedimenti per la realizzazione di progetti di divulgazione e sensibilizzazione sulle problematiche ambientali, risparmio energetico ed economia circolare". Lo ha detto l'assessore regionale all'Ambiente ed energia, Fabio Scoccimarro, in Consiglio regionale a margine della discussione sulla Legge di Stabilità.Entrando nello specifico l'assessore ha spiegato che "3 milioni saranno destinati ai Comuni per i centri di raccolta, ma le iniziative in campo sono molte e tra queste c'è anche l'utilizzo dello sport per veicolare il messaggio dell'eco sostenibilità ambientale".Sul tema dell'amianto Scoccimarro ha confermato "l'inserimento in Stabilità di 2,6 milioni destinati alla rimozione, ma l'obiettivo è incrementare lo stanziamento".Sul fronte della riduzione delle emissioni di anidride carbonica l'assessore ha ricordato "gli 1,4 milioni di euro messi inseriti in finanziaria e l'ampliamento della norma che concede contributi ai veicoli ecologici in virtù della rottamazione di quelli inquinanti. Inizialmente era previsto un contributo da 3 a 5 mila euro per l'acquisto di veicoli benzina-metano, ibridi ed elettrici di nuova immatricolazione, mentre ora le auto a chilometri zero immatricolati da meno di due anni vengono equiparati a quelli nuovi. Quelli usati, sempre se rientranti nelle categorie previste e anche questi non più vecchi di due anni, riceveranno il 50 per cento del contributo previsto".Evidenziando l'avvio dell'iter per la creazione di una società pubblica a prevalente partecipazione regionale per l'acquisizione degli asset energetici presenti in Friuli Venezia Giulia, Scoccimarro ha chiarito come "questa porterà innumerevoli benefici finanziari e occupazionali, ma soprattutto consentirà di affrontare la questione ambientale con puntuale attenzione, a partire dalla manutenzione degli invasi e corsi d'acqua".L'assessore ha infine spiegato che "nel corso del 2019 verrà programmato il progetto Noemix, che permetterà di sostituire 800 veicoli a combustione della pubblica amministrazione con 640 macchine elettriche, abbattendo notevolmente le emissioni e rivoluzionando il sistema della mobilità degli enti locali".ARC/MA/ep