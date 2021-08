Salute: Riccardi, ulteriori 2,7 mln da Regione e 824mila euro statali

Risorse per incremento fondi dirigenza medica e sanitaria Palmanova, 2 ago - Sono stati firmati oggi dopo un costruttivo dialogo, dalle sigle sindacali della dirigenza dell'area sanità due accordi finalizzati alla valorizzazione delle attività svolte dal personale sanitario. A darne conto è il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, che ha valutato le intese come "un risultato importante che dà risposte al sistema sanitario e ai professionisti a cui va riconosciuto l'impegno profuso con senso del dovere in particolare durante la pandemia". Nel dettaglio, il primo accordo ha riguardato l'allocazione e i criteri di utilizzo delle risorse statali per un importo complessivo di 824.729 mila euro (fra dirigenza e comparto sanitario) per le attività aziendali di contrasto all'emergenza Covid svolte nel 2020, il secondo è invece un documento sulle linee generali di indirizzo alle Aziende sanitarie nelle materie contrattuali (fra cui libera professione, valutazione, prestazioni aggiuntive e trattamento accessorio). Sul trattamento accessorio, come è stato sottolineato, sono stati distribuiti circa 2,7 mln di euro che vanno ad incrementare il fondo contrattuale del disagio e della retribuzione di posizione. ARC/LP/pph

© RIPRODUZIONE RISERVATA