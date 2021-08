Ris. forestali: Zannier, nuova guida Regione su aree gioco per bambini

Trieste, 2 ago - La direzione centrale regionale Risorse agroalimentari, forestali, ittiche ha realizzato attraverso il Servizio foreste e Corpo forestale una breve guida dal titolo "Aree gioco nelle proprietà forestali di pianura" che presenta i giochi per bambini e i percorsi benessere installati in quattro parchi e boschi di pianura, vicini alle città: il Bosco Romagno a Cividale del Friuli, il Parco delle Risorgive a Codroipo, il Bosco di Piuma a Gorizia e il Bosco di Plessiva a Cormons. Si tratta di aree ricreative, liberamente accessibili e da oggi più ludiche e sportive, adatte a chiunque. "È importante creare spazi pubblici che siano nella disponibilità e nella fruibilità di tutti e lo è ancor di più se questi spazi sono destinati ai bambini che necessitano, mai come in questo periodo storico, di un luogo per svagarsi in sicurezza e relazionarsi con i propri coetanei respirando aria pura", ha evidenziato l'assessore regionale alle Risorse forestali Stefano Zannier. Il nuovo prodotto editoriale della Regione Friuli Venezia Giulia è anche l'occasione per trattare altre tematiche quali la tempesta Vaia, che ha flagellato i nostri boschi nell'ottobre del 2018, la Filiera solidale Pefc "Insieme si può", che promuove l'acquisto del legname proveniente dagli schianti causati dalla tempesta Vaia in sostituzione del legno d'importazione, i manufatti in legno realizzati dalle squadre di operai e falegnami regionali che si prendono cura di questi luoghi e le panchine booksharing. Il libretto, ampiamente corredato da foto, è reperibile gratuitamente presso gli Urp della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, su appuntamento e con le modalità e gli orari reperibili sul sito www.regione.fvg.it oppure scrivendo a urp@regione.fvg.it ARC/Com/pph

