Imprese: Regione sostiene investimenti su territorio

Feletto Umberto (Ud), 18 mag - La Regione Friuli Venezia Giulia è a fianco degli imprenditori che investono sul territorio e creano occupazione.È il messaggio che l'Amministrazione regionale, rappresentata dall'assessore alle Attività produttive, ha ribadito in occasione dell'inaugurazione della nuova sede aziendale, a Feletto Umberto (Udine), di Fec Italia srl, impresa specializzata in pc touch screen per il settore retail, hospitality, medical e in terminali touch screen nel comparto della digitalizzazione dei processi produttivi industriali.Visitando la nuova struttura operativa di 1200 mq, sono stati apprezzati gli ambienti di lavoro, ergonomici ed efficienti, valutati un aspetto importante considerando il tempo che i dipendenti trascorrano sul posto di lavoro.Fondata nel 2018 con l'acquisizione del ramo d'azienda Pos&It automation di Asem, l'impresa entra a far parte del gruppo multinazionale Fec (Firich Enterprises Corp. di Taiwan) e chiude il primo anno con ricavi prossimi ai 5 milioni di euro e un Ebitda (margine operativo lordo) pari al 13,1%. ARC/LP/fc