Immigrazione: Fedriga, accordi bilaterali per filtro nei Balcani

Lubiana, 16 gen - "È necessario che l'Unione Europea assuma un ruolo più attivo nel far valere il proprio peso politico ed economico per bloccare le partenze e favorire i rimpatri".Lo ha dichiarato il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a margine dell'incontro con il vicepremier e ministro degli Esteri della Repubblica di Slovenia, Miro Cerar.Fedriga e Cerar hanno quindi condiviso l'importanza di agire "fornendo un supporto agli Stati, in primo luogo a quelli balcanici, interessati dal transito di migranti, potenziando il loro ruolo di filtro e diminuendo così l'impatto dei flussi sul nostro territorio". ARC/DFD/ppd