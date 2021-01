Giorno Memoria: Rosolen, collaborazione con Israele per eventi Fvg

Trieste, 21 gen - "Una giornata dedicata agli uomini e alledonne che scelsero di mettere a rischio la propria vita persalvare uomini e donne dalla Shoah, un momento che testimoniacome il virus possa impedire gli spostamenti fisici, ma non lacrescita culturale e la diffusione della conoscenza".

Così Alessia Rosolen, assessore regionale all'Istruzione, nelpresentare il programma di iniziative stilato dalla RegioneFriuli Venezia Giulia per celebrare il Giorno della Memoria,mercoledì 27 gennaio.

"Una serie di iniziative preziose e meritorie organizzate dallaRegione, dai Comuni e dalle scuole del Friuli Venezia Giulia, chesaranno impreziosite - spiega Rosolen - da un appuntamento chemira ad abbattere le barriere e avvicinare le comunità, grazie aipreziosi contributi che riceveremo dalla collaborazione con leistituzioni israeliane, rappresentate dal sindaco di Modi'in HaimBibas. Nonostante le privazioni e le restrizioni imposte dallapandemia - aggiunge l'assessore - abbiamo predisposto unaproposta didattica innovativa e di spessore per il giorno dellaMemoria e grazie alla disponibilità della comunità israelianaproponiamo un evento che costituisce uno scambio culturaleprofondo e toccante. Capillarmente sul territorio regionale,verranno proposti documentari, laboratori e altri momenti diapprofondimento storico, culturale, sociale e umano".

Complessivamente nel bando per la Giornata della Memoria e delRicordo, la Regione ha finanziato progetti per circa 142milaeuro.

"Le Giornate della Memoria e del Ricordo devono unire nellaconsapevolezza e nel rispetto - commenta Rosolen -. Sin dal 2018abbiamo scelto di istituzionalizzare un percorso che prevedetappe chiare e trasparenti. Vengono finanziate solo iniziativeche presentino requisiti chiari fissati dal bando. I disegni dilegge sull'istruzione approvati in questi anni sono serviti anchea garantire chiarezza e trasparenza rispetto a questecircostanze".

Per quanto riguarda l'iniziativa inedita organizzata con Israele,il tema principale sarà "i Giusti tra le Nazioni" e consentirà diapprofondire la conoscenza delle storie personali di chi hadavvero messo a repentaglio ogni cosa nel nome della libertà,della giustizia e della democrazia. Per la Regione partecipano 15studenti del Liceo "Leo Major" di Pordenone, per Israele la HighSchool "Ironi Bet" di Modi'in. Alle 10 è prevista l'introduzioneda parte dei partner israeliani, quindi si terranno i salutiistituzionali e dei sindaci di Modi'in Haim Bibas e di PordenoneAlessandro Ciriani. Successivamente, verrà condiviso un video conil racconto di un sopravvissuto che è stato protetto/salvato daun "Giusto tra le Nazioni" e si terrà la presentazione deglistudenti con brano musicale di sottofondo. Infine, alle 10.30, ilconfronto tra gli studenti con il Rabbino della Comunità diTrieste Alexander Meloni nel ruolo di moderatore. L'iniziativa siinserisce all'interno del più ampio progetto "Zikaron BaSalon(Memorie in salotto)", un'iniziativa nata in Israele nel 2010 edesportata in tutto il mondo.

"L'obiettivo - spiega Rosolen - è celebrare la memoria dellaShoah in maniera differente, rendendola più accessibile allegenerazioni più giovani, in un clima più familiare e intimo comequello di un salotto, oggi virtuale".

Accanto a questo evento che costituisce un fiore all'occhiellodel programma e testimonia quanto la cultura e l'apprendimentopossano superare gli ostacoli, per quanto severi, che il virussta disseminando lungo il cammino della maturazione dei ragazzi,si aggiungono le iniziative organizzate dai Comuni di Trieste,Pordenone, Gorizia, Monfalcone, Azzano Decimo, San Vito alTagliamento, dall'Istituto Comprensivo Giovanni Lucio di Muggia,dall'Istituto Statale di Istruzione Superiore Stringher di Udinee dalla scuola primaria paritaria Montessori San Giusto diTrieste (alcuni esempi: deposizione di pietre di inciampo e unconcerto a Pordenone; uno spettacolo teatrale a Monfalcone; aTrieste videoconferenze in collaborazione con la ComunitàEbraica; mostre e laboratori virtuali allo Stringher di Udine). Ognuno di questi soggetti ha delineato un'offerta formativadedicata alla Memoria grazie ad attività laboratoriali, aproiezioni e a una formazione ad hoc.ARC/Com/ep

